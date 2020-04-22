Ведущий «Модного приговора» рассказал о «звездном» лечении в Коммунарке

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал о лечении в больнице в Коммунарке, куда его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Слова историка моды приводит «Инфо 24».

Васильев в Коммунарке прошел десятидневный курс. «Меня лечили химией, давали таблетки, ставили капельницы. И это дало результат», — рассказал он. Ведущий поблагодарил врачей, а также отметил, что «легко отделался». Кроме того, он отметил, что лечили его «по-звездному»: некоторые сотрудники больницы заходили к нему в палату, чтобы посмотреть. «Я их понимаю. Если бы я был на их месте и в больницу попала знаменитость, я бы тоже так делал», — заметил Васильев.

Телеведущий, которого выписали 21 апреля, рассказал, что сдал пять тестов на коронавирус, четыре из них оказались отрицательными. При этом он пересказал разговор с врачами, которые признались ему, что тесты на инфекцию несовершенны. «Мы находимся на том уровне медицины, когда результат теста мало о чем говорит. Улучшить ничего ничего нельзя», — посетовал Васильев.

Ведущий был госпитализирован в Коммунарку 12 апреля. Историк моды отмечал, что его, благодаря помощи от ведущей Елены Малышевой, поместили в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием.

Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

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