Сотни тысяч жителей российского города остались без воды

Несколько сотен тысяч жителей Саратова, составляющих почти половину населения города, остались без холодной воды из-за аварии на сетях водоканала. В некоторых постройках также отключили отопление. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС.

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Отключение воды произошло в Заводском, Ленинском, Октябрьском, Фрунзенском и Кировском районах. В организации, занимающейся водоснабжением города, отметили, что причиной отключения воды стала запорная арматура, которая вышла из строя «в связи с низкой температурой наружного воздуха».

Таким образом с проблемами водоснабжения столкнулись более 2,7 тысячи домов, где проживают 424 тысячи россиян, а около 300 объектов оказались в зоне отключения отопления. Мэр города Михаил Исаев уточнил в своем Instagram, что из-за проблем с водой часть школ перевели на дистанционное обучение, а детские сады начали работать в режиме дежурных групп.

Прокуратура региона взяла ситуацию под контроль. Вскоре председатель правительства области Роман Бусаргин написал в Instagram, что на городском водопроводе завершились ремонтные работы и в ближайшее время специалисты возобновят подачу воды в дома. Губернатор области Валерий Радаев поручил местному правительству создать специальную комиссию, чтобы установить причины аварии и в случае необходимости отправить материалы в правоохранительные органы.

В сентябре 2020 года более 10 улиц в трех районах Саратова остались без холодного водоснабжения, из-за чего город фактически накрыл коммунальный кризис. Причиной отключения подачи воды стал ремонт на сетях. Тогда коммунальщики планировали завершить работы и вернуть воду в дома в течение дня.

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