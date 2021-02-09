Десятки жилых домов Челябинска остались без отопления в мороз

Несколько десятков жилых домов города Челябинска остались без тепла в мороз. В день отключения отопления температура воздуха на улице опустилась до минус 24 градусов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в Советском районе города. Причиной отключения тепла стала коммунальная авария. В итоге без горячей воды и отопления осталось более 40 жилых домов и девять социальных объектов, включая стационар, санаторий, дворец детского творчества, пять детских садов, а также школу.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали представители местной администрации. По данным мэрии, на проблемный участок отправили специалистов, которые должны были привести коммунальные сети в порядок. Вернуть тепло местным жителям обещали в первой половине дня.

Ранее в феврале без отопления и горячей воды остались 170 многоквартирных домов Воронежа, а также две школы, шесть детских садов и два медицинских учреждения. В день отключения на улице было минус 20 градусов. Причиной аварии стал прорыв на коммунальных сетях.

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