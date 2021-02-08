Более сотни жилых домов в российском городе остались без тепла в мороз

Более сотни многоквартирных домов Воронежа остались в мороз без отопления и горячей воды. В день аварии температура на улице опустилась до минус 20 градусов. Об этом ТАСС сообщила представитель группы управляющих компаний.

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Оказалось, что причиной аварии стал прорыв на местных сетях. В итоге с трех часов утра тепло пропало в 170 многоквартирных домах, где проживают не менее 50 тысяч россиян. Кроме жилых построек без горячей воды и отопления остались два медицинских учреждения, две школы и шесть детских садов. В образовательных учреждениях отменили занятия.

В группе управляющих компаний заявили, что специалисты приступили к работе на проблемном участке спустя два часа после аварии. Они начали сливать воду в домах, чтобы не допустить замерзания систем отопления. Подачу тепла планируют наладить к трем часам дня.

В сентябре 2020 года более десяти улиц в трех районах Саратова остались без холодного водоснабжения. Из-за сложившейся ситуации город фактически накрыл коммунальный кризис. Причиной отключения стали ремонтные работы водопровода. Тогда коммунальщики планировали завершить работы за полдня, а к вечеру вернуть воду в дома.

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