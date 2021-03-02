Жители российского города записали для мэра нецензурный ролик

Жители Ярославля записали для мэра города Владимира Волкова несколько видеообращений с нецензурной бранью. Таким образом россияне хотели обратить внимание властей на состояние дорог. Отрывки были собраны в единый ролик, который опубликовали в группе «Дороги Ярославля» на Facebook.

На кадрах видно, что улицы города не очищены от снега. По словам авторов обращения, на дорогах появились снежная корка и кочки, из-за чего автомобилистам приходится в буквальном смысле подпрыгивать на препятствиях. На некоторых участках также образовалась снежная колея, и начали застревать грузовые машины. Водители пожаловались, что из-за наледи на дорогах они передвигаются со скоростью 20 километров в час, а в городе образуются пробки.

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Состояние дорог возмутило и пешеходов. Они засняли, как жители вынуждены перешагивать через ледяные глыбы, чтобы перебраться на другую сторону улицы. Не очищены от снега оказались и остановки общественного транспорта. В итоге пассажиры, выходя из автобусов, должны наступать на невысокие сугробы.

В обращении некоторые горожане заявили, что им «надоела» подобная ситуация. Они попросили губернатора области и мэра решить вопрос с состоянием улиц. Однако другие участники ролика оказались настроены решительнее и попросили мэра оставить пост. Один из них назвал происходящее на дорогах «терроризмом и пропагандой гомосексуализма», подчеркнув, что подобные вещи уголовно наказуемы в России. Мужчина призвал главу города «совершить мужской поступок» и уйти с должности.

В феврале 2021 года Ярославль вошел в число городов, жители которых были больше всех недовольны уборкой снега на улицах. Лидерами рейтинга стали Пенза и Рязань. Низкие оценки качества работ также получили коммунальные службы Нижнего Новгорода, Владивостока, Ульяновска, Липецка и Воронежа. Довольны уборкой снега остались жители Тюмени, Набережных Челнов, Ижевска и Челябинска.

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