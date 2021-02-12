Володин отчитал мэра города во время прогулки по заснеженным улицам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал мэра Саратова Михаила Исаева во время прогулки по заснеженным улицам. Политик оказался недоволен состоянием дорог в городе. Об этом стало известно из публикации в Instagram-аккаунте volodin.saratov, посвященном деятельности Володина.

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Володин прошел по улицам вместе с местными чиновниками, включая мэра города и губернатора области Валерия Радаева. Он заявил, что не заметил снегоуборочную технику по дороге из аэропорта. «Она же где-то должна быть? Но мы ее не видим», — пояснил политик. Он также подчеркнул необходимость наладить работу.

По данным агентства «Версия-Саратов», Володин вместе с коллегами пошел по узкой тропинке на Театральной площади. Снега оказалось так много, что во время съемки один из операторов не смог обойти сугроб и упал. Володин между тем отметил, что на преодоление таких насыпей может уйти целый день.

Оказалось, что в день визита спикера Думы в Саратове начался сильный снегопад, из-за чего движение транспорта в городе было фактически парализовано. Источники, близкие к Володину, рассказали агентству, что из-за погодных условий политик принял решение передвигаться по городу пешком.

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