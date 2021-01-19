Снегоуборщик превратил подъезд в российском городе в «берлогу»

Снегоуборщик в столице Татарстана Казани завалил снегом вход в подъезд одного из жилых домов и фактически превратил его в «берлогу». Жильцы оказались вынуждены скатываться с горки, чтобы выйти наружу. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Казань | Социальная группа» во «ВКонтакте».
На работу коммунальных служб пожаловались жильцы дома на улице Большой Красной. Россияне рассказали, что уборщик, расчищая территорию двора, собрал весь снег около входа в подъезд. В итоге высота горы стала доставать до козырька. Снега оказалось так много, что он попал и внутрь здания.
Со временем горожане протоптали на горе дорожку, по которой стали подниматься вверх, а потом спускаться по сугробу, чтобы выйти на улицу. Одна из жительниц дома возмутилась, что подобный случай произошел «в 21 веке». По словам женщины, местные жители сталкиваются с проблемой не в первый раз.
Ранее в январе жительница подмосковного города Наро-Фоминска оказалась заблокирована в своем доме, так как на внутренней стороне входной двери постройки появились снег и лед. В итоге из-за наледи женщина не смогла повернуть замок. Причиной этого стала низкая температура, которая опустилась до минус 27 градусов.