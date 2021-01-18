Жительница Подмосковья оказалась заблокирована в доме из-за мороза

Жительница подмосковного города Наро-Фоминска оказалась заблокирована в своем доме из-за низкой температуры, на внутренней стороне входной двери постройки образовались снег и лед. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Собственница дома поделилась видео и рассказала, что утром проверила замок и не смогла его открыть из-за наледи. На кадрах видно, что по всему периметру двери намерз снег. Женщина отметила, что удивилась подобным последствиям холодов.

Оказалось, что в этот день в городе температура опустилась до минус 27 градусов. Похожие показатели были отмечены и в Москве — минус 25 градусов. Синоптики заявили, что ночь на 18 января 2021 года стала самой морозной за последние четыре года.

Ранее в январе руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд связал наступление аномальных снегопадов и морозов в столице с так называемым балканским циклоном, когда через город быстро прошел холодный фронт. Специалист также заявил, что с 18 января в Москве может стать еще холоднее.

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