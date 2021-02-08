Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео

Жители города Екатеринбурга заметили на здании мэрии мужчину, который, рискуя жизнью ради чиновников, без страховки очищал крышу от сосулек. В местной администрации заявили, что трос был скрыт под курткой коммунальщика. Россиянин попал на видео, которое опубликовало издание «Екатеринбург Онлайн».

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На кадрах видно, как мужчина сбивает лопатой образовавшуюся на крыше наледь. Он продвигается по периметру, при этом одной рукой держится за установленное наверху ограждение, а другой пытается достать до сосулек. Очевидцы заявили, что не заметили пристегнутую к мужчине страховку, и назвали увиденное «жутким».

Представители издания обратились за комментариями к городским властям. Чиновники заявили, что мужчина выполнял работы в специальном альпинистском обмундировании, называющемся «разгрузкой», а также надел сверху куртку, под которой и был спрятан трос.

В апреле 2019 года рабочий чистил снег на крыше двухэтажного дома в Перми, когда под ним обрушился деревянный пол. В итоге мужчина провалился в одну из квартир вместе с несколькими слоями потолка и получил ушибы. Тогда собственница рассказала, что здание было признано аварийным, но вопрос с расселением жильцов не решался.

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