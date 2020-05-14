В России придумали новый способ борьбы с сосульками

В Сахалинской области изобретатель Александр Каретный придумал новое устройство для борьбы с наледью и сосульками. Он предлагает сбрасывать замерзшую воду с крыш зданий в автоматическом режиме, с помощью вибрации. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Прибор, по словам изобретателя, может заменить целую бригаду рабочих. Он подходит для любого типа кровли, безопасен в использовании и не требует постоянных энергетических затрат. Запустить мелкосерийное производство устройства в России планируется в 2021 году.

Материалы по теме «Лед живой: гудит, пыхтит и ползет» Ледяное цунами: как россияне реагируют на него в разных уголках страны

«Управлять техникой можно дистанционно с помощью мобильного телефона, — отметил Каретный. — Кстати, зачастую при расчистке крыши повреждается кровля. При использовании моего прибора такого не происходит. Еще одно преимущество — технику могут питать разные источники электрической энергии, в том числе аккумулятор». Новый способ уничтожения сосулек уже успешно опробовали в бизнес-инкубаторе Сахалинского фонда развития предпринимательства.

В январе 2019-го в сети появилось видео с одной из крыш Санкт-Петербурга, на котором запечатлен чугунный утюг, использованный для борьбы с наледью. На кадрах видно привязанное к тросу устройство, которым с определенной периодичностью бьют по карнизу. Авторы видео в шутку назвали коммунальную служба города самой высокотехнологичной в мире.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru