Сбивающий сосульки с петербургской крыши утюг сняли на видео

Telegram-канал «Протестный Петербург» опубликовал видео с одной из городских крыш, на котором запечатлен чугунный утюг, использованный в качестве средства борьбы с наледью.

На кадрах видно привязанное к тросу устройство, которым с определенной периодичностью бьют по карнизу. «Коммунальная служба Санкт-Петербурга — самая высокотехнологичная служба в мире», — иронизируют авторы в подписи к видео.

В результате обильных снегопадов в городе образовались большие сугробы и наледь, пишет «Комсомольская правда». Местные жители жалуются на плохую уборку улиц и падающие с крыш сосульки.

Пользователи сети негативно отреагировали на публикацию. «А если такой раритет на голову свалится?» — прокомментировал один из подписчиков страницы издания во «ВКонтакте». «Интересно, а откосы и окна не пострадают от такой инновации?» — задался вопросом другой.

«До чего дошел прогресс! Где они откопали этот утюг чугунный? Было бы смешно, если не было бы так грустно», — написала местная жительница.

В январе петербургские коммунальные службы демонтировали остекленные балконы в жилом доме на улице Трефолева, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. «В рамках реализации полномочий и во избежание самопроизвольного падения наледи и сосулек на проходящих в опасной зоне граждан проведен демонтаж остекления балконов», — пояснили в администрации Кировского района города.

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