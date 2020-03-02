Жители США проснулись в обледеневших домах

Жители побережья озера Эри, расположенного на границе США с Канадой, проснулись в обледеневших домах. Всего за одну ночь их жилье покрылось толстым слоем наледи. Об этом сообщает CNN.

По словам местных жителей, дома сковало моментально. Толщина ледяной корки на зданиях достигла трех футов (около 90 сантиметров). Дома стали похожи на ледяные скульптуры, а пейзаж, по мнению CNN, напоминает атмосферу мультфильма «Холодное сердце». По словам одного из местных жителей Эда Миса, из-за ледяного покрытия в его дом почти не проникает свет, а на заднем дворе скопилось около 12 футов льда (почти четыре метра). Мужчина признался, что живет в этих местах уже восемь лет и никогда не видел подобного.

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Население обеспокоено, что обледенение может разрушить их дома. Люди опасаются, что им придется долго восстанавливать свое жилье после погодной аномалии. Эд Мис также выразил надежду, что губернатор введет режим чрезвычайной ситуации и окажет гражданам помощь.

Причиной обледенения стал продолжительный штормовой ветер и волны. Брызги поднимались в воздух и попадали на строения. Из-за заморозков вся накопившаяся вода на стенах превратилась в гигантские сосульки.

Месяцем ранее в соседнем штате Пенсильвания в рамках акции «Охладись ради тепла» построили жилой дом изо льда с тремя комнатами, водопроводом и бытовой техникой. Его строительством занимался фонд Dollar Energy, собирающий средства на оплату коммунальных долгов для малообеспеченных семей. Сама идея построить ледяной дом в центре города стала метафорой.

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