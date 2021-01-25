Российские коммунальщики устроили водопад в доме и превратили его в сосульку

Российские коммунальщики «вырастили» огромную сосульку на фасаде аварийного жилого дома в Перми. Они устроили водопад, пытаясь с помощью шланга откачать воду с пятого этажа, и вода на морозе превратилась в глыбу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

В результате пострадал дом на улице Капитана Пирожкова. Коммунальные проблемы начались здесь давно, так как здание изначально предназначалось как временное жилье для моряков. Теперь с четвертого этажа пятиэтажки до земли висит огромный сталактит.

Отопления в доме при температуре в минус 30 градусов не было около двух недель, и в одной из квартир на третьем этаже лопнула батарея. «Коммунальщики приехали очень поздно, когда приехали — решили слить воду с пятого этажа, выставив шланг. И вот такой водопад-плакун у нас получился», — рассказала одна из горожанок, записав ролик про злополучный дом. В настоящее время жильцы пытаются добиться расселения.

Ранее огромную сосульку обнаружилив Санкт-Петербурге на Миргородской улице. Она свисает с крыши исторического здания, ее длина составляет около четырех метров.

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