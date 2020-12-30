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Гигантскую сосульку обнаружили в центре Санкт-Петербурга

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Фото: страница «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте»

Огромная сосулька появилась на доме в центре Санкт-Петербурга, на Миргородской улице. Фотографию наледи опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимку, длина гигантской сосульки составляет около четырех метров. Она свисает с крыши исторического краснокирпичного дома, расположенного неподалеку от Московского вокзала. «Надевая перчатки и маску, не забудьте, друзья, и про каску! Сосуля выросла на Миргородской улице», — так подписал фотографию автор.

В комментариях к публикации жители Петербурга восхитились красотой обнаруженной наледи. Они также вспомнили, как в 2010 году Валентина Матвиенко, занимавшая тогда пост губернатора города, предложила «сбивать сосули лазером».

Минувшей осенью Анатолий Чубайс (в то время председатель правления компании «Роснано» — прим. «Ленты.ру») решил взяться за борьбу с сосульками. Он отметил, что наледь — многолетняя тяжелая проблема в его родном Санкт-Петербурге. «Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать разобраться с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект», — рассказал Чубайс.

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