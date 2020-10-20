Чубайс взялся за петербургские сосульки

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс решил взяться за борьбу с сосульками. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Чубайс пожаловался, что сосульки — многолетняя тяжелая проблема в его родном Санкт-Петербурге. «Дело серьезное, иногда приводит к человеческим жертвам. Мы решили попробовать разобраться с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект», — рассказал он.

Суть проекта заключается в том, чтобы разместить на кровлях двух домов — на набережной реки Фонтанки и Тверской улице — антиобледенительную нагревательную пленку на основе графеновых нанотрубок TUBALL. По краям пленки расположены медные ленты, а поперек этих лент — проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование, пояснил глава «Роснано».

«Постараюсь сам зимой съездить и посмотреть, удастся ли совместить требования простоты, надежности и дешевизны — иначе в реальном ЖКХ просто нельзя», — отметил Чубайс. По его словам, эксперимент профинансирует «Роснано».

В мае российский изобретатель Александр Каретный придумал новое устройство для борьбы с наледью и сосульками, которое будет сбрасывать замерзшую воду с крыш зданий в автоматическом режиме, с помощью вибрации. Прибор, по словам изобретателя, может заменить целую бригаду рабочих. Он подходит для любого типа кровли, безопасен в использовании и не требует постоянных энергозатрат. Запуск мелкосерийного производства устройства в России планировался на 2021 год.