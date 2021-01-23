После обрушения льда с крыши в российском городе погиб ребенок

В российском городе с крыши пятиэтажного дома упала глыба льда, в результате погиб ребенок. Это произошло в субботу, 23 января, в Саратове на улице Азина, сообщает «Комсомольская правда. Саратов». Сосулька свалилась на голову 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы и погиб.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК проводится осмотр места происшествия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте, регионального управления Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что житель Липецка попал в тюрьму из-за огромной сосульки, которая упала с его балкона на пятом этаже и убила пенсионерку. Сотрудники коммунальных служб предупреждали мужчину, что необходимо убрать наледь, однако он их не послушал. Виновник трагедии самовольно установил на своем балконе козырек, обслуживание которого не входит в работу коммунальных служб.