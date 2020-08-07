Россиянин попал в тюрьму из-за упавшей сосульки

Россиянин из Липецка попал в тюрьму из-за огромной сосульки, которая упала с его балкона на пятом этаже и убила пенсионерку. Сотрудники коммунальных служб предупреждали мужчину, что необходимо убрать наледь, однако он их не послушал. Об этом говорится на сайте следственного управления Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла в феврале 2019 года на улице Депутатской. Глыба льда обрушилась на проходившую мимо 78-летнюю женщину. Ее доставили в больницу, но на следующий день пенсионерка скончалась. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника.

Виновник трагедии самовольно установил на своем балконе козырек, обслуживание которого не входит в работу коммунальных служб. Следить за его состоянием по закону обязан собственник. В результате на козырьке скопился снег со льдом, который и обрушился на женщину.

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил его к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также ему предстоит возместить потерпевшей ущерб на сумму почти 420 тысяч рублей.

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