Красный снег удивил москвичей

Москвичи удивились снегу красного цвета во дворе жилого дома в Северном административном округе столицы. Пользователи сети назвали увиденное самоубийством сосулек, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

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Горожане заметили осадки яркого цвета около дома на Ленинградском проспекте. В сети появились фотографии, на которых видно, что вдоль здания и за забором по заснеженной дороге тянется широкая красная полоса. Авторы канала назвали уведенное жутким зрелищем и предположили, что снег окрасила жидкость, которой была обработана крыша.

Подписчики канала обсудили увиденное в комментариях. Некоторые из них посчитали, что на снег разлили борщ или краску, а другие предположили, что яркий оттенок появился из-за химической реакции. Одному из участников обсуждения ситуация напомнила кадр из фильма «Война миров» с Томом Крузом в главной роли. «Борщец по-любому», «Красная жидкость называется краска», «Сосули самоубились», «Антифриз потек у кого-то», — написали в комментариях.

В феврале жители Москвы после рекордного снегопада стали размещать на одной из торговых площадок в сети объявления о продаже снега. Некоторые из них разделили товар на белый и грязный, а другие предложили купить снег с одной из башен делового центра «Москва-Сити». За мешок продавец попросил 500 рублей.

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