Названы города России с самыми недовольными уборкой снега жителями

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, в рамках которого назвали города, жители которых больше всех недовольны уборкой снега на улицах. Лидером рейтинга стали Пенза и Рязань с показателями три и четыре процента соответственно. Результаты исследования опубликованы на сайте портала.

Аналитики провели опрос среди 19 тысяч респондентов из городов с населением от 500 тысяч человек. Участники должны были выбрать среди вариантов «Да, доволен (-льна) полностью или в значительной степени», «Скорее да», «Скорее нет», «Нет, не доволен (-льна) полностью или в значительной степени» и «Затрудняюсь ответить».

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В итоге, кроме Пензы и Рязани, низкие оценки качества работ получили коммунальные службы Нижнего Новгорода (пять процентов), а также Владивостока, Ульяновска, Ярославля, Липецка и Воронежа. В каждом из этих городов только шесть процентов опрошенных высоко оценили уборку снега. Не самыми довольными оказались жители Новосибирска и Перми — по семь процентов. Что касается Москвы, то в столице полностью оценили работу коммунальщиков 12 процентов опрошенных, а «скорее довольных» насчитали 25 процентов.

Больше всего довольных (19 процентов) насчитали в Тюмени. Работы коммунальных служб оценили и жители Набережных Челнов, где 18 процентов опрошенных оказались полностью довольны, а 34 процента выбрали вариант «Скорее да». Высокий результат продемонстрировали жители Ижевска (с показателями в 17 и 25 процентов соответственно) и Челябинска (с показателями в 17 и 24 процента соответственно). В лидерах рейтинга оказался и Санкт-Петербург — 10 процентов были полностью довольны и 38 процентов отметили «Скорее да».

В январе эксперты независимого агентства Zoom Market определили города России с самыми оптимистичными жителями. В списке оказались 23 города. Лидером рейтинга стал Краснодар, а Москва и Томск вошли в топ-3. Наименее оптимистичными городами названы Омск, Пермь и Саранск.

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