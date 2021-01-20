Названы самые оптимистичные города России

Эксперты независимого агентства Zoom Market провели исследование, в рамках которого определили города России с самыми оптимистичными жителями. Лидером рейтинга назвали Краснодар. Результаты опроса опубликованы на сайте компании.

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В общей сложности в списке оказались 23 города. Так, в ТОП-3 кроме Краснодара вошли Москва и Томск. За ними расположились Казань, Новосибирск, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В десятке также оказались Екатеринбург, Владивосток и Севастополь. Наименее оптимистичными городами стали Омск, Пермь и Саранск.

Специалисты отметили, что составили рейтинг после опроса жителей. У них узнавали, с какой точки зрения они смотрят на жизненные трудности и пытаются ли найти положительную сторону в неудачах. Так, 46 процентов респондентов заявили, что извлекают полезный опыт из сложных жизненных ситуаций, а 18 процентов опрошенных признались, что жалуются на неблагоприятные моменты.

В октябре 2020 года аналитики онлайн-сервиса Superjob провели опрос и назвали мегаполисы с лучшей экологией. Рейтинг возглавили Тюмень и Казань, в то время как самыми загрязненными городами признали Тольятти и Рязань. Что касается жителей Москвы и Санкт-Петербурга, то они посчитали экологическую обстановку в своем городе нормальной.

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