Определены города России со страдающими от бессонницы жителями

Чаще всего в России проблемы со сном испытывают жители Москвы, Перми и Владивостока. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре 2020 года независимым агентством Zoom Market (материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Участников исследования спросили, страдают ли они от бессонницы и как могут объяснить свои проблемы со сном. Опрос показал, что хуже всех спят москвичи. На втором месте — жители Перми, замыкает тройку Владивосток. В топ-10 также попали Екатеринбург, Казань, Омск, Краснодар, Самара, Санкт-Петербург и Челябинск.

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В целом от бессонницы страдают около четверти россиян (23 процента), определили в Zoom. 74 процента из них испытывают сложности с засыпанием, 12 процентов пожаловались на нехватку сна, а 6 процентов граждан посетовали на неглубокий и прерывистый сон.

Большинство опрошенных (71 процент) объясняют бессонницу стрессами и внутренними переживаниями. 17 процентов полагают, что спать им мешают внешние факторы, такие как шоссе под окнами и беспокойные соседи. Еще 10 процентов пояснили, что проблемы со сном спровоцированы неправильным образом жизни. Лишь 2 процента сослались на проблемы со здоровьем.

В июле телеведущий и российский врач Александр Мясников рассказал о простом способе избавления от бессонницы. Он посоветовал гражданам, не способным быстро заснуть, есть конфеты.

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