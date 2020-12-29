Определен самый недовольный новогодней елкой российский город

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, в рамках которого определили самый недовольный новогодней елкой город. В опросе приняли участие россияне из 16 крупных городов страны. Оказалось, что больше всех праздничное дерево не нравится жителям Санкт-Петербурга. Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса.

Материалы по теме Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России Не сразу строилась Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы

Согласно результатам опроса, 38 процентов респондентов из Северной столицы остались недовольны новогодним убранством. Похожее мнение выразили жители Волгограда и Перми — в этих городах не оценили праздничную елку соответственно 35 и 33 процента опрошенных. Меньше всех украшенное дерево не понравилось жителям Красноярска — 11 процентов недовольных.

Аналитики также указали города, жители которых остались довольны главной новогодней елью города. Так, лидером рейтинга стала Уфа с показателем в 66 процентов. За столицей Башкирии расположились Казань и Воронеж — 63 и 62 процента соответственно. Также украшение понравилось чуть больше половины опрошенных в Ростове-на-Дону, Омске, Челябинске и Самаре. Что касается Москвы, то там елку оценили 47 процентов респондентов.

Ранее в декабре жительница Санкт-Петербурга возмутилась новогодней облезлой елкой, которую установили на Дворцовой площади. Чтобы привлечь внимание к проблеме, россиянка провела около дерева одиночный пикет, во время которого показала небольшой картонный плакат с надписью «Не распушится». До акции власти города прокомментировали внешний вид елки и отметили, что ее крона повредилась во время транспортировки.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru