Жители российского города высмеяли «лысую» елку

Жители города Гусева Калининградской области высмеяли новогоднюю елку, которую местные власти установили перед праздниками. Пользователи сети обсудили произошедшее в сообществе «Янтарный ДЛБ [Калининград]» в соцсети «ВКонтакте». Россияне назвали дерево «лысым» и «самой стремной елкой области».

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По данным издания «Подъем», дерево достигает в высоту 32 метра и может считаться одной из самых высоких елок в стране. Несмотря на такие характеристики, горожане не оценили идею. В комментариях к публикации они заявили, что дерево потрепалось, так как переболело двусторонней пневмонией. Некоторые пользователи связали появление такой елки с событиями 2020-го и написали: «Какой год, такая и елка!!!» В сети также предположили, что власти украсили город подобным образом, так как участвуют в соревновании, в котором определяется, «кто лысее елочку установит».

Местные власти прокомментировали изданию недовольство горожан. В мэрии заявили, что крона елки повредилась во время транспортировки. По словам чиновников, подобные ситуации происходят каждый год. Представители администрации обратили внимание, что коммунальщики, которые занимались установкой, «все исправили» и привели елку в порядок. Глава Гусева Александр Китаев также добавил, что для работ коммунальщикам пришлось вызывать «вышку» из Калининграда, так как с помощью местного оборудования они не могли достать до вершины.

Ранее облезлая елка, которую установили на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, возмутила местную жительницу. Власти потратили на дерево десять миллионов рублей. Тогда россиянка попыталась привлечь внимание к проблеме и провела около дерева одиночный пикет, придя на площадь с небольшим картонным плакатом, на котором было написано «Не распушится». Однако до акции представители городской администрации прокомментировали сложившуюся ситуацию и заявили, что крона елки могла пострадать при перевозке. В мэрии также пообещали, что в скором времени дерево «расправится».

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