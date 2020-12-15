Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата

Россияне из города Усть-Катав Челябинской области пожаловались на местного депутата Андрея Фадеева, который установил во дворе новогоднюю ель. По мнению комментаторов, дерево осталось еще с прошлого года. Фотографию опубликовали в сообществе «Подслушано Усть-Катав» в социальной сети «ВКонтакте».

«На двух машинах приезжали ставить», «В сопровождении полка ДПС», «Надо же, целый год хранили, чтобы детишек порадовать», «Норм огрызок», — написали пользователи под постом.

Впоследствии депутат сам прокомментировал запись, пообещав жителям хорошие елки. «Вышеуказанная на фотографии была установлена временно для испытания основания-крестовины. Прошу отнестись с пониманием», — добавил он.

«Крестовину под елку установила управляющая компания ООО "НУК"», — сообщил депутат URA.RU. По словам Фадеева, он не имеет никакого отношения к установке этого дерева.

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