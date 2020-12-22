Елка из тетрадей попала в Книгу рекордов

Искусственная елка, сделанная из закрученных в тонкие трубки тетрадей и офисной бумаги, в городе Новороссийске Краснодарского края попала в Книгу рекордов страны. Дерево достигает в высоту 308 сантиметров. Об установленном рекорде глава города Игорь Дяченко сообщил в своем Instagram.

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Мэр уточнил, что праздничное дерево находится в сквере Чайковского. Автором композиции стала местная жительница Ирина Емелина, которая создала объект в рамках городского конкурса «Арт-Елка». Женщина работала над деревом вместе с многодетными семьями и выбрала для елки зеленую бумажную лозу. По словам Дяченко, конструкция выдержит любые погодные условия и не имеет аналогов в России.

Пользователи сети обсудили новый арт-объект в комментариях под публикацией. Они оценили результат работы активистов и назвали их «народными умельцами», а установленный рекорд — «невероятным достижением». Однако среди участников обсуждения были и те, кто оказался недоволен украшением сквера и сравнил его с кучей мусора.

Ранее в декабре в городе Заречном Пензенской области установили новогоднюю елку и украсили ее мусором. Местные жители заметили на дереве подвешенные на веревках коробки из-под чипсов, использованные бутылки, побитые елочные шары, ненужные CD-диски и картон. Россияне оказались недовольны новогодним декором и назвали украшения из мусора издевательством над детьми и их родителями.

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