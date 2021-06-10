Попросившим помощи у Меркель россиянам пообещали сделать дорогу в следующем году

Районные власти в Омской области пообещали в следующем году отремонтировать дорогу в деревне Верхний Карбуш, жители которой обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой уложить асфальт, сообщает РИА Новости.

Власти Омского района, в котором находится деревня, проинформировали, что ремонт планировался на этот год, администрацией сельского поселения был составлен и одобрен проект. Но позднее его стоимость изменилась, и местный минстрой вернул его с просьбой изменить расчет.

Теперь дорогу обещают отремонтировать в 2022 году. Власти также отметили, что в прошлом году уже отремонтировали дорогу в деревне на другой улице.

Ранее жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к Ангеле Меркель, в котором попросили ее уложить у них асфальт. К лидеру Германии они решили обратиться, так как у многих жителей есть немецкие корни — Верхний Карбуш был основан русскими немцами на рубеже XIX и XX веков.