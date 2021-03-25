Российский школьник попросил у чиновников хорошую дорогу

Школьник из села Пузево Воронежской области пожаловался на состояние улицы, которая оказалась покрыта глиной. Россиянин попросил у чиновников отремонтировать проблемный участок и сделать там хорошую дорогу. Об этом сообщает портал «Вести Воронеж» со ссылкой на сообщество «Бутурлиновка OnLine» во «ВКонтакте».
По данным портала, мальчик опубликовал в сети фото дороги на улице Первомайской. На нем видно, что улица полностью покрыта грязью и глиной, а в некоторых местах образовались лужи. Шестиклассник отметил, что из-за состояния покрытия его обувь приходит в негодность. Он предложил властям посыпать участок щебнем.
Журналисты обратились за комментариями к главе сельского поселения Надежде Шатской. Женщина заявила, что вступила в должность в начале 2021 года и не знала о проблеме на обозначенном участке. Однако она не может повлиять на ситуацию из-за отсутствия средств. Шатская также предположила, что на состояние дороги пожаловался не школьник, а его отец. Глава поселения пообещала провести ремонт покрытия в первом полугодии 2021 года.
Ранее в марте жители города Пугачева Саратовской области раскритиковали плохое состояние дорог, которые оказались затоплены водой и завалены снегом. Россияне поиронизировали над произошедшем и назвали увиденное «проделками американцев». Некоторые из них также предложили открыть на участке прокат катамаранов.