Дороги в российском городе вместо реагентов посыпали свинцом и мышьяком

Дороги в Воркуте посыпают шлаком из котельных — вместо привычных реагентов коммунальщики используют мышьяк и свинец. Местные власти утверждают, что это безопасно для здоровья, тогда как активисты считают иначе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Горожане взяли пробы почвы и сдали их в лабораторию, аккредитованную НИИ химии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Результаты исследования показали, что земля загрязнена мышьяком в 4,4-6 раз больше предельно допустимой концентрации. Также были обнаружены свинец, медь, никель — их содержание в пробах достигло верхнего уровня ПДК.

«Фактически по всему городу шлакохранилище. Он [шлак] является отходом четвертого класса опасности. Когда машины по шлаку проезжают, он превращается в состояние пыли, она является гораздо более токсичной и оказывает намного более патогенное воздействие на организм», — объяснил активист Эдуард Петров. Когда все тает, токсичные вещества попадают со снегом в реки.

По словам Эдуарда, необходимо использовать традиционные и эффективные методы: крупный песок, гранитная крошка, которую можно мыть и использовать повторно. Нынешний смог из-за пыли грозит населению онкологическими заболеваниями и болезнями дыхательных путей, однако местные власти настаивают, что никакой угрозы нет.

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