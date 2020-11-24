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Российские коммунальщики захотели посыпать дорогу и оставили детей без песочницы

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Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Российские коммунальщики из города Белоусово (Калужская область) захотели посыпать дорогу после ледяного дождя и опустошили песочницу на детской площадке. Местные чиновники уже пообещали все восстановить, сообщает РИА Новости.

После того как коммунальщики оставили детей без песочницы, глава администрации города Дмитрий Лексунин заявил, что новый песок обязательно завезут. Однако ждать придется до весны, поскольку, по словам чиновника, зимой дети в песочницах не играют.

Примечательно, что песок купили сами родители на собственные средства, поэтому такие методы борьбы с обледеневшими дорогами их не устроили. Лексунин заверил возмущенных россиян, что талоны на получение нового песка уже есть у управляющей компании.

Ранее в Архангельске появилась детская площадка «Силовичок». На ней, в частности, были установлены пограничные столбы и конструкция с надписью «Я люблю Юнармию». Площадка вызвала много негативных отзывов среди интернет-пользователей.

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