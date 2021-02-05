Жители российского города отремонтировали дорогу дверьми и старыми куртками

Жители Краснооктябрьского района города Волгограда оказались вынуждены ремонтировать покрытую грязью дорогу подручными средствами. Россияне использовали для это деревянные доски и поношенную одежду. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

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Проблема образовалась в районе жилых комплексов «Традиция» и «Река». Жители пожаловались на частичное отсутствие асфальта и отметили, что в непогоду пешеходную зону затапливает грязь. Подобная ситуация существует и около остановки «Улица Мичурина». По данным издания, горожане выкладывают на дороги двери, старые куртки и ковры.

Жители заявили, что фактически «утопают» в грязи и не могут передвигаться по улицам, оставаясь при этом чистыми. Оказалось, что время от времени на некоторые участки клали деревянные паллеты, но жители не оценили идею. Они попросили местные власти обратить внимание на проблему и предложили засыпать дороги щебнем.

В январе 2021 года яму на дороге в Улан-Удэ завалили деревянными досками и прикрыли чемоданом. Пользователи сети предположили, что таким способом неизвестные отремонтировали неровность. Однако один из участников обсуждения посчитал, что так в городе обозначили местонахождение колодцев.

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