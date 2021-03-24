Жители российского города назвали плохие дороги «проделками американцев»

Жители города Пугачева Саратовской области раскритиковали плохое состояние дорог, которые оказались затоплены водой. Россияне поиронизировали над произошедшем, назвав увиденное «проделками американцев». Об этом стало известно из публикации в сообществе «Пугачевский район. Интересное» во «ВКонтакте».

Местный житель опубликовал в сообществе фотографию, сделанную на Революционном проспекте. На снимке видно, что на пешеходном переходе и тротуаре образовалась большая лужа. Участок также оказался завален грязным снегом, льдом и обрывками ленточного ограждения.

Пользователи сети обсудили фотографию в комментариях под публикацией. Некоторые из них в шутку обвинили в произошедшем президента США Джо Байдена и предположили, что город начинает тонуть. Другие участники обсуждения предложили открыть на участке прокат катамаранов и передвигаться там в гидрокостюмах.

В ноябре 2020 года жители пермской деревни Косотуриха обратились к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать им дорогу. Они предложили властям присоединить проблемный участок к немецкой дорожной системе и построить там новую магистраль. Свое решение жители объяснили высоким качеством дорог Германии.

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