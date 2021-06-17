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Россиянам раскрыли способ взять две ипотеки за один день

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Некоторые россияне нашли способ взять два и более ипотечных кредитов за один день. Подробности схемы РИА Новости раскрыла эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Нина Култышева.

По ее словам, по несколько ипотек в день оформляют инвесторы с помощью кредитных брокеров — чтобы обойти банковские ограничения, не позволяющие выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Такие случаи единичны, отметила специалист.

«Лазейка выгодна тем, что система не видит, что пять минут назад выдан кредит, — пояснила Култышева. — Соответственно, долговая нагрузка считается по старому кредиту, и выдается одобрение на новую ссуду. Так можно набрать кредитов больше». Существование этой схемы беспокоит Центробанк, указала эксперт, так как из-за нее может произойти рост числа просроченных ипотечных кредитов. При этом Култышева уверена, что россияне не будут в массовом порядке брать по два и более жилищных кредитов — «нормальному человеку пять ипотек не надо», заключила она.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021-го. 63 процента граждан не намерены в текущем году обращаться в банки за какими-либо новыми кредитами.

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