В России предложили ужесточить условия льготной ипотеки

Счетная палата России предложила ужесточить условия программы льготной ипотеки и ввести некоторые ограничения. Рекомендации ведомства поддержки рынков ипотечного кредитования и жилищного строительства опубликованы на сайте ведомства.

В случае, если программу продлят после 1 июля, предлагается два основных варианта ее корректировки. Первый вариант предполагает разрешить участие только для граждан, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Если же возможность взять льготную ипотеку оставят для всех, то рекомендовано сделать ее однократной.

Отмечается, что на данный момент в программе льготной ипотеки может участвовать любой заемщик, которому банк готов предоставить соответствующий кредит. Возможность участвовать в ней несколько раз также не ограничена. Счетная палата добавила, что льготная ипотека вкупе со снижением ключевой ставки ЦБ положительно повлияли на строительную отрасль. Однако в некоторых регионах это привело к резкому росту цен на жилье, и таким образом оно стало для граждан еще более недоступным.

С предложением продлить на год программу льготной ипотеки на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил президент Владимир Путин. Он предложил поднять ставку до семи процентов годовых. Глава государства также заявил о расширении программы льготных кредитов на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.