Российская звезда сериалов раскритиковала застройку Москвы

Звезда российских сериалов Олеся Железняк обрушилась с критикой на современную застройку Москвы. Столица обрастает многоэтажками в ущерб паркам, а на улицах стало слишком много ограждений и тупиков, высказалась актриса в интервью изданию «Москвич».

Артистка театра и кино, известная своими ролями в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Сваты», рассказала о любимых местах для жизни и отдыха в Москве и выделила изменения города, которые ее расстраивают. Основная претензия Железняк к властям столицы и девелоперам — плотная застройка.

«Сегодняшняя Москва без конца и края. То там, то сям вырастают дома. Так все быстро масштабируется, что не успеваешь подчас это принять. Мне не очень нравится скорость, с которой происходят все эти вибрации, принимаются решения. Вижу очередную застройку и думаю, почему на этом месте нельзя было разбить красивый парк? Как люди будут там жить?» — негодует Железняк.

Железняк поделилась воспоминаниями о своем детстве. Она выросла в районе Новогиреево на границе с Реутовым. Поблизости с домом находился пруд, который сейчас застроили гаражами. Заведя семью, актриса проживала сначала в двухкомнатной квартире пятиэтажки в Фили-Давыдково на западе Москвы, а сейчас с четырьмя детьми переехала в дом на Фрунзенской в Хамовниках. Знаменитость добавила, что центр столицы за последние годы тоже преобразился не в лучшую сторону.

«Дома огорожены заборами, появилось много тупиков, ни пройти, ни проехать. И как будто Москва уже перестает быть твоей. Я все время ищу свое место, чтобы просыпаться и чувствовать жизнь, видеть свое любимое дерево в окне, слышать щебет птиц», — добавила актриса.

Во время коронавирусной самоизоляции многие москвичи осознали важность хорошего вида из окон своих домов и квартир. Из-за плотной застройки лишь треть новостроек в «старой» Москве имеют квартиры с впечатляющими панорамами, подсчитало агентство по недвижимости «ИНКОМ» летом 2020 года. По этому показателю лидируют Раменки, Хорошево-Мневники и Пресня.