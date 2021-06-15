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Цена жилья в Москве пробила психологическую отметку

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Цены на столичную недвижимость уверенно росли с начала 2021 года, причем очень высокими темпами: еще в апреле средняя стоимость квадратного метра квартир в новостройках пробила психологическую отметку в 300 тысяч рублей, говорится в материалах сервиса поиска недвижимости «Синица», предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, с января средняя цена строящегося «квадрата» в границах старой Москвы (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) выросла на 20 процентов, до 313 тысяч рублей. За счет снижения средней площади предлагаемых квартир и апартаментов средний бюджет предложения подрос меньше — на 19,5 процента за пять месяцев, по итогам мая средняя стоимость квартиры в Москве составила 19,13 миллиона рублей.

В Новой Москве рост цен был более умеренным: за пять месяцев цены прибавили 12 процентов и поднялись до уровня 186 тысяч рублей за квадратный метр. Средний бюджет предложения квартиры в Новой Москве тоже увеличился, но чуть менее значительно — на 10 процентов, до уровня 9,2 миллиона рублей.

«Главным катализатором спроса [на жилье] по-прежнему является ипотека, — подчеркивают эксперты. — Именно она помогает ставить рекорды по объемам заключенных договоров долевого участия (ДДУ) <...>, и, вероятнее всего, в июне эта тенденция продолжится, а начиная с 1 июля нас ожидает снижение спроса, так как нынешние предложенные условия по субсидированному государством жилищному кредиту будут автоматически отсекать почти все новостройки Московского региона».

Ранее стало известно, что наибольшей популярностью у покупателей жилья в Москве пользуются районы, имеющие худшую репутацию: Капотня, Бирюлево и Гольяново. Новоселы раскупают недвижимость в этих локациях из-за ее низкой стоимости.

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