Названы районы Москвы с рекордно дорогим жильем

Среди районов Москвы максимальная средневзвешенная цена предложения вторичного элитного жилья зафиксирована в Тверском районе — 2,005 миллиона рублей за квадратный метр. В тройку районов с рекордно дорогими квартирами также вошли Хамовники и Якиманка, следует из материалов агентства Kalinka Group, предоставленных «Ленте.ру».

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По данным риелторов, в Хамовниках элитный «квадрат» в среднем стоит 1,342 миллиона рублей, на Якиманке — 1,214 миллиона. Всего в Москве выставлено на продажу почти 800 дорогостоящих квартир в готовых домах. В среднем квадратный метр такого жилья стоит 1,2 миллиона рублей, полная стоимость лота составляет 250,4 миллиона рублей.

Специалисты также назвали средний срок продажи элитной квартиры в столице — два года и семь месяцев. «Разумеется, завышенная стоимость — основная причина долгой продажи элитного лота. Так, средневзвешенная цена лотов, находящихся в экспозиции более семи лет, примерно на 19 процентов выше цены лотов с меньшим сроком экспонирования», — сообщили в Kalinka Group.

Ранее в июне стало известно, что компания Armani Group, основанная легендарным итальянским модельером Джорджо Армани, поучаствует в строительстве элитного жилого комплекса в районе Якиманка. Новый проект будет называться Armani/Casa Moscow Residences. В доме разместят 26 резиденций. Инвестиции в проект консультанты оценили в 2-2,5 миллиарда рублей, выручку от продажи квартир — в 5-6 миллиардов.

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