В Москве начали продавать 12-метровые квартиры

Самое компактное предложение на московском рынке новостроек — 12-метровые квартиры в одном из комплексов апартаментов около центра города. Ультрамаленькие квартиры продают по цене от 3,3 миллиона рублей, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet, предоставленных «Ленте.ру».

По данным экспертов, компактные лоты в двух реновированных зданиях неподалеку от станции метро «Авиамоторная» вывели на рынок весной 2021 года. В продаже представлены апартаменты с отделкой в стиле «лофт» площадью от 12 до 30 квадратных метров. Цена фиксированная — от 204 тысяч до 309 тысяч рублей за «квадрат» (от 3,3 миллиона до 6,5 миллиона рублей за апартаменты).

Всего в период с марта по май на столичный рынок нового жилья вышли семь новых комплексов (ЖК). Пять из них строятся по монолитной технологии, два — панельные. В пяти ЖК предлагаются квартиры без отделки и лишь в двух — с отделкой. Четыре комплекса из семи, вышедших весной, относятся к комфорт-классу, три — к бизнес-классу, подсчитали в Est-a-Tet.

Ранее сообщалось, что по итогам мая средневзвешенная цена новых квартир комфорт-класса в Москве почти достигла 242 тысяч рублей за квадратный метр, вновь увеличившись за месяц (на 1,8 процента). За год «квадрат» подорожал на 30 процентов.

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