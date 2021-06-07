В Москве резко вырос спрос на съемное жилье

Количество запросов на аренду квартир в Москве в апреле 2021-го выросло в четыре раза по сравнению с апрелем 2020-го. В мае число запросов от потенциальных съемщиков превысило показатели годичной давности в три раза, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают риелторы, спрос на съемные квартиры в Москве резко увеличился. «Сегодня спрос восстанавливается, арендаторы вновь возвращаются в столичный регион, и количество запросов на поиск городского жилья растет», — утверждают они. При этом объем предложения жилья на рынке аренды в мае 2021-го был на 20 процентов ниже, чем год назад: в 2020-м из-за оттока арендаторов появилось большое количество освободившихся квартир.

«Несмотря на некоторое снижение, предложение квартир в аренду в 2021 году на рынке представлено широко, и у арендаторов есть большой выбор, — подчеркивают эксперты. — Как и в прошлом году, максимальным спросом пользуются одно- и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, расположенные в шаговой доступности от станций метро, стоимостью до 40 тысяч рублей в месяц. При этом основная доля запросов приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей в месяц».

Ранее сообщалось, что ставки аренды жилья в России за последний год, по сравнению с показателями весны 2020-го, в среднем снизились почти на 15 процентов. Весной 2021-го снять квартиру в среднем по стране можно было за 23 тысячи рублей, а в 2020-м ставка была выше — 27 тысяч рублей в месяц. Аналитики заявили, что падению стоимости аренды жилья поспособствовало сокращение ставок по ипотеке: многие из тех, кто ранее снимал квартиры, предпочли купить собственные. Кроме того, часть арендаторов переехали из квартир в частные дома.

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