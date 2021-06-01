В России обвалились ставки аренды жилья

Ставки аренды жилья в России за последний год, по сравнению с показателями весны 2020-го, в среднем снизились почти на 15 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «ДомКлик» Сбербанка. Тренд подтвердили и риелторы.

По данным аналитиков, весной 2021-го снять квартиру в среднем по стране можно было за 23 тысячи рублей, а в 2020-м ставка была выше — 27 тысяч рублей в месяц. В «ДомКлик» полагают, что падению стоимости аренды жилья поспособствовало сокращение ставок по ипотеке: многие из тех, кто ранее снимал квартиры, предпочли купить собственные. Кроме того, часть арендаторов переехали из квартир в частные дома.

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В Общероссийском Народном Фронте (ОНФ) добавляют: в период пандемии квартиры начали сдавать те, у кого снизились доходы (такие люди переехали к родственникам). Кроме того, предложение пополнилось за счет переселившихся в загородные дома и за счет ипотечного жилья, приобретенного на волне квартирного ажиотажа.

По данным компании «Этажи», сильнее всего за последние месяцы обвалились ставки аренды квартир в малых городах и квартир большой площади. Заметнее всего подешевели «трешки» — на 16-18 процентов.

Эксперты полагают, что в обозримом будущем рынок аренды жилья начнет восстанавливаться, ставки будут расти. В первую очередь этому поспособствуют стабилизация эпидемиологической обстановки, восстановление экономической активности, возвращение людей в офисы, открытие границ и возвращение трудовых мигрантов.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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