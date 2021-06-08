Бекмамбетову дали совет по поводу дорогостоящей квартиры в Москве

Адвокат Максим Калинов считает, что российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов должен вернуть в первоначальное состояние свою дорогостоящую квартиру в Москве. В противном случае жилое помещение, в котором была произведена несогласованная перепланировка, могут отобрать, заявил юрист изданию Sobesednik.ru.
Как отметил эксперт, Бекмамбетов может легко лишиться жилья. «Российское законодательство предусматривает возможность забрать квартиру у собственника, если он делает незаконную перепланировку», — подчеркнул Калинов. Он пояснил, что повод для изъятия квартиры появляется после того, как уполномоченный орган направил собственнику требование о возвращении помещения в первоначальный вид или о прекращении ремонтных работ, но это требование было проигнорировано.
В том случае, если перепланировка грозит целостности многоквартирного дома, подвергает опасности жизни граждан, уполномоченные органы просто обязаны подать в суд, указал юрист. Он не исключил, что квартиру у Бекмамбетова все же заберут, и дал режиссеру один совет: ликвидировать перепланировку и в будущем согласовывать ремонтные работы с городскими властями.
Ранее сообщалось, что мэрия Москвы захотела отобрать у Бекмамбетова квартиру площадью 226 квадратных метров, расположенную в доходном доме Мазинга в Малом Знаменском переулке. После покупки объекта режиссер провел масштабный ремонт — снес несущие перегородки и вскрыл полы. В 2020 году комиссия заметила, что в стенах здания появились трещины.