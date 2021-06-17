Российский полковник на свои деньги установил освещение в родном селе

Полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов на свои деньги установил уличное освещение в своем родном селе Кани в Ингушетии, сообщает «Подъем».

Гаджимагомедов рассказал, что потратил на это миллион рублей. Он копил нужную сумму пять лет, ему также помогли с деньгами друзья и родственники. На собранные средства он приобрел километр кабеля, 30 бетонных столбов, фонари, а также оплатил установку освещения.

«Я и раньше старался что-то сделать в Кани. Люди живут бедно, старики, молодежь уходит. Там много случаев было, ночью ходить было невозможно: то руку кто-то поломал, то собаки кусают. Мы голыми родились, голыми и уйдем. Самое главное — деньги, что ли? Дело же не в деньгах», — добавил полковник.

Отмечается, что ранее Гаджимагомедов поставил в селе памятник участникам Великой Отечественной войны.