Фонарь в российском городе отремонтируют после обращения к Путину

В столице Республики Карелия Петрозаводске власти отремонтируют фонарь. Местным жителям удалось добиться этого решения со стороны администрации после обращения к президенту России Владимиру Путину. Об этом депутат Анна Лопаткина сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
Фонарь находится около жилого дома на улице Радищева. Жители на протяжении двух лет жаловались на проблемы с освещением и были вынуждены передвигаться в темноте. Они обращались «во многие ведомства, но получали лишь отписки». В рамках пресс-конференции в 2020 году горожане рассказали о проблеме президенту.
В итоге в мае 2021-го на проблемный участок приехали местные власти. Они определили причины, по которым фонарь перестал работать, и договорились о проведении ремонта. Восстановить работу фонаря запланировали к 1 августа 2021 года. По словам Лопаткиной, вопрос находится под контролем.
В декабре 2020 года некоторые уличные фонари возмутили жителей города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Горожане заметили в одном из парков поврежденный вандалами светильник, у которого оголилась труба с материалом, напоминающим поролон. Местные власти заявили, что конструкция не представляет опасности для прохожих.