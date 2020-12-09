Россиянка увернулась от сорвавшегося уличного фонаря и попала на видео

Жительница Владивостока смогла увернуться от падающего уличного фонаря, когда шла по улице города. Момент спасения россиянки от летящей конструкции попал на видео, которое опубликовали на YouTube-канале издания VL.ru.

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Инцидент произошел на улице Русской. На снятой уличной камерой записи видно, что часть фонаря неожиданно срывается и попадает на контактную сеть троллейбуса, а после начинает свободно раскачиваться на проводах. В момент аварии по дороге, около которой стояла мачта освещения, ехал троллейбус, и проходила местная жительница. Транспорт сразу остановился, а женщина успела вовремя отбежать и пересечь пешеходный переход.

Вскоре администрация города прокомментировала ситуацию местному изданию. Представители мэрии отметили, что из-за аварии временно остановилось движение троллейбусов на маршруте №5. Городские власти отправили на место происшествия коммунальные службы, которые должны были починить оборванный кабель. Однако чиновники не назвали причину аварии.

В октябре 2020 года на идущую домой школьницу в Санкт-Петербурге со строительных лесов пятиэтажки рухнуло металлическое ограждение. Сорвавшаяся конструкция повредила девочке спину и голову. Оказалось, что строители проводили там ремонтные работы фасада. Журналисты выяснили, что забор сначала упал на припаркованный автомобиль, а потом отлетел в школьницу. Местная прокуратура пообещала провести проверку и установить причины случившегося.

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