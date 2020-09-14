Японцы придумали туалет-фонарь

В японской столице Токио появился туалет-фонарь, который освещает территорию в темное время суток. Об открытии объекта стало известно на официальном сайте проекта Tokyo Toilet Project.

Общественный туалет находится в парке Nishihara Itchome и представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы, разделенное на три оборудованные кабинки. Постройка сделана из светлого матового стекла, в котором отражаются стоящие вокруг деревья. Так они создают необычный узор. Яркими акцентами в дизайне служат зеленые двери, однако главная особенность туалета — его стены. В темное время суток стекло, из которого они сделаны, начинает светиться и фактически превращает туалет в фонарь.

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Такую конструкцию придумал известный японский архитектор Такеносукэ Сакакура (Takenosuke Sakakura). Работая над объектом, он пытался показать, что общественные туалеты могут быть привлекательными, а также хотел с их помощью улучшить имидж всего парка и создать в нем комфортное пространство.

Недавно в рамках того же проекта Tokyo Toilet Project в японской столице открыли туалет, который получил название Amayadori. С японского языка оно переводится как «укрытие от дождя». Фасад строения приобрел рифленую структуру, которая служит вентиляцией, а также позволяет солнечному свету проникать внутрь. Главная особенность этого туалета состоит в выступающем карнизе, который и создает ассоциацию с зонтом.

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