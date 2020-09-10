В Японии появился туалет «под зонтом»

В одном из парков японской столицы Токио появился общественный туалет «под зонтом». Его построили в рамках проекта Tokyo Toilet Project (буквально — «Токийский туалетный проект»). Об этом сообщает «Nikkei Asian Review». На официальном сайте проекта указана только дата открытия туалета, однако пока нет информации о том, что его ввели в эксплуатацию.

Новый объект получил название Amayadori, которое с японского языка переводится как «укрытие от дождя». Он представляет собой строение с округлым рифленым фасадом черного цвета и двумя металлическими панелями, на которые нанесены обозначения мужской и женской кабинок. Особенность туалета — его выступающий карниз, который создает ассоциацию с зонтом.

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Автором объекта выступил архитектор Тадао Андо (Tadao Ando), который также является лауреатом престижной Притцкеровской премии. Ее вручают за выдающиеся достижения в области архитектуры. Андо покрыл фасад постройки рейками неслучайно. Такая конструкция позволяет свету проникать внутрь туалета, а также служит естественной системой вентиляции.

Туалет «под зонтом» стал седьмым объектом Tokyo Toilet Project. Ранее в токийском районе Сибуя появились туалеты-лабиринты, сделанные из 15 массивных стен. В качестве основного материала использовали бетон, а часть стен задекорировали текстурными деревянными досками. Прообразом туалетов послужила конструкция древних хижин, изготовленных их затвердевшей почвы и дерева.

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