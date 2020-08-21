В Амстердаме установили конопляные туалеты

В столице Нидерландов Амстердаме установили конопляные туалеты. Как сообщает Dezeen, они должны остановить тех, кто любит выпить в пабах, а потом справляет свою нужду на улице.

Туалеты, получившие название GreenPee (буквально — «зеленое мочеиспускание»), представляют собой клумбы, наполненные коноплей и оборудованные специальными отверстиями по бокам. Конопля украшает не только верх постройки — волокнами растения заполнен весь резервуар. Уровень заполненности этого резервуара определяет специальный датчик, который отправляет информацию на дисплей. Разработчики создали сразу несколько моделей писсуаров, в том числе более компактную. Она сможет помещаться в узких переулках.

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Автором проекта GreenPee является Ричард де Фрис (Richard de Vries). Он также планирует использовать переработанную коноплю и жидкость в качестве органического удобрения для парков, садов и ферм. По словам Фриса, GreenPee — проект, который в первую очередь заботится о природе. «Такие туалеты помогут сэкономить тысячи литров воды, так как, в отличие от традиционных писсуаров, здесь ничего не нужно смывать», — отметил Фрис.

Недавно в рамках Toilet Project в Токио появились «задорные» общественные туалеты. Они получили такое название из-за крыши необычной формы, напоминающей щупальца кальмара. Такая ассоциация неслучайна: туалеты находятся в парке Octopus, где стоит детская горка в форме большого красного осьминога.

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