В Японии появились туалеты-лабиринты

В столице Японии Токио появились бетонные туалеты нового типа, их построили в районе Сибуя в рамках проекта Tokyo Toilet Project (буквально — «Токийский туалетный проект»). Сооружения представляют собой лабиринты с массивными стенами. Как сообщает Dezеen, их прообразом послужила древняя японская хижина.

Каждый такой туалет состоит из 15 массивных стен. Их необычное расположение напоминает лабиринт, разделенный промежутками. Незаметные входы ведут в одну из четырех кабинок — мужскую, женскую, для пеленания детей или для людей с ограниченными возможностями. В качестве основного материала при строительстве использовали бетон, а также текстурированные деревянные доски. Такая простая конструкция — отсылка к образу древних хижин, которые строили из кусков затвердевшей почвы и дерева.

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Автором проекта выступило японское бюро Wonderwall. По задумке архитекторов, общественный туалет не должен привлекать к себе внимание. «Дизайн сооружения как бы дистанцируется от каких-либо архитектурных концепций и элементов. Туалет просто небрежно стоит в парке, как, например, детские площадки, скамейки или деревья», — пояснил изданию владелец бюро, архитектор Масамичи Катаяма (Masamichi Katayama).

В рамках того же проекта в Токио появились «задорные» общественные туалеты. Они получили такое название из-за крыши необычной формы, напоминающей щупальца кальмара. Такая ассоциация не случайна: туалеты находятся в парке Octopus, где стоит детская горка в форме большого красного осьминога.

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