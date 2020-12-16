Жителей российского города возмутили фонари из «поролона»

Жителей города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе возмутили новые уличные фонари, которые установили взамен старых чугунных. Некоторые из объектов уже успели повредить вандалы. По словам россиян, осветительные приборы оказались непрочными, так как были сделаны из «поролона». Об этом сообщает siapress.ru.

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Местные жители рассказали изданию, что столбы заменили в сквере Старожилов. Горожане поделились фотографиями, на которых видно, что конструкции значительно испортились — на поврежденном участке оголилась труба, и проступил прикрывающий ее материал. Горожане назвали его поролоном и отметили, что такая система может быть небезопасной.

Журналисты обратились за комментариями в администрацию города. По словам чиновников, каркас фонарей изготовили из пластика, а внутренние электрические линии закрыли пеноплексом — теплоизоляционным материалом. При этом в мэрии отметили, что конструкция была одобрена и не представляет опасности для посетителей сквера. Чиновники также подчеркнули, что повреждение фонарей связано с вандалами, которых будут искать.

Ранее в декабре жительница Владивостока шла по улице города, когда там неожиданно сорвался уличный фонарь, который, попав на контактную сеть троллейбуса, начал свободно раскачиваться. Женщина успела вовремя отбежать и не попала под рухнувшую конструкцию. После случившегося городские власти отправили на место коммунальные службы, но те не смогли назвать причину аварии.

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