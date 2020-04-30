Жителям российского города отключили освещение на улицах из-за карантина

В городе Краснотурьинске, который является крупным промышленным центром Северного Урала, начали по вечерам отключать уличное освещение. Такая мера направлена на поддержание режима самоизоляции, чтобы люди сидели дома. Об этом РИА Новости рассказали в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса.

Свет выключают в 23:00, что, по мнению местных властей, дает положительный эффект для соблюдения карантина — полиция отмечает снижение числа людей на улицах в позднее время.

«Да и необходимости [в освещении] особой нет. Предприятия заканчивают работу в 22:00. За час каждый может успеть добраться до дома», — приводит слова пресс-секретаря главы города Анны Загировой сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «Краснотурьинск LIVE».

По данным на 30 апреля, всего на территории Свердловской области зафиксировано 703 случая заражения коронавирусом. В Краснотурьинске зарегистрировали один случай новой инфекции. Всего на домашней самоизоляции по данным на 29 апреля находятся 32 краснотурьинца.

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