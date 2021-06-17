Россиянам пообещали ипотеку под 10 процентов и дороже

Россиянам предстоит попрощаться с низкими ставками по ипотеке и прочим кредитам. В обозримом будущем займы на приобретение жилья вновь подорожают — их начнут выдавать под 10 процентов годовых и более. Такое мнение высказала в своем Instagram-аккаунте частнопрактикующий риелтор Дарья Петрухина.

«Центральный банк поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процента. Это решение было ожидаемо. Что это значит для нас с вами? В первую очередь — прощаемся с низкими ставками по обычным ипотекам и кредитам. Кто успел взять по ставке ниже 8-9 процентов — молодец, остальные — ориентируйтесь на среднюю ставку в ближайшее время 10+ процентов», — написала специалист.

Риелтор отметила, что изменение условий выдачи льготной ипотеки (ставку по таким кредитам планируется увеличить до 7 процентов, максимум будут выдавать 3 миллиона рублей) превратит ее в «ипотеку Шредингера». «Вроде она есть, а вроде и нет. Лимит в 3 миллиона рублей фактически отменил ее в Москве, Питере, Сочи и ряде других крупных городов», — указала эксперт. ⠀

Хорошая новость, по мнению Петрухиной, заключается в том, что ставки по депозитам тоже вырастут. «Возможно, вам будут начислять не 3 процента, а целых 3,5 процента, — пообещала риелтор. — Правда, это быстрее приблизит вас к уплате НДФЛ (налога на доходы физических лиц — прим. «Ленты.ру») с полученного дохода. Но это уже совсем другая история».

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В апреле российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам в принципе ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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